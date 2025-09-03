Julgamento Bolsonaro, Tagliaferro e boatos sobre morte de Trump | Andei Pensando | 03/09/2025

O episódio de hoje destaca o segundo dia do julgamento de Jair Bolsonaro e de aliados no Supremo Tribunal Federal, com foco na defesa e nos bastidores políticos que apontam para a articulação de uma anistia no Congresso. Repercute a fala de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do TSE, em uma sessão da Comissão de Segurança Pública do Senado, na última terça-feira (2). No episódio, Tagliaferro acusou Alexandre de Moraes de adulterar o relatório do 8 de janeiro. Também comenta os boatos sobre a morte do presidente americano Donald Trump, que reapareceu em público para desmentir os rumores, e os avanços na investigação do caso da mala com restos humanos encontrada na rodoviária de Porto Alegre.