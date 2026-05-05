Juízes “vermelhos e azuis”; caso de estupro reacende maioridade penal e mais | Andei Pensando 05/05/26

No episódio desta terça-feira (5), o jornalista Gabriel Sant’Ana Wainer analisa duas crises distintas, mas conectadas por um mesmo fio condutor: a dificuldade das instituições brasileiras em responder com clareza, sobriedade e confiança aos problemas mais graves do país.

De um lado, a polêmica no Tribunal Superior do Trabalho, após o presidente da Corte, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, falar em “juízes vermelhos e azuis”, expondo divergências ideológicas, disputas internas e um debate sensível sobre ética, palestras pagas e imparcialidade no Judiciário. No segundo bloco, o programa enfrenta um tema ainda mais duro: o estupro de duas crianças em São Paulo, um crime descoberto apenas após a circulação de imagens na internet.