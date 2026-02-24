Juiz de Fora (MG): chuva provoca mortes e cidade decreta calamidade pública

Pelo menos 16 pessoas morreram em razão da chuva que atinge Juiz de Fora, em Minas Gerais, desde segunda-feira (23). Segundo a prefeitura do município, outras 440 estão desabrigadas e 251 ocorrências foram registradas, sendo 20 soterramentos. Há mais cinco mortes em cidades do Sudeste. Juiz de Fora decretou estado de calamidade pública na madrugada desta segunda-feira (24). Em um vídeo publicado nas redes sociais, a prefeita Margarida Salomão afirmou que este é o fevereiro mais chuvoso da história do município. Foram registrados 584 milímetros de precipitação em fevereiro, o que equivale ao dobro da média para o mês.