Jovem morre após namorado sem habilitação bater carro em poste durante discussão em Gravataí

Uma jovem de 19 anos morreu após o carro onde ela estava bater contra um poste em uma avenida de Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, durante a madrugada desta segunda-feira (22). A identidade dela não foi divulgada. Ela estava no banco do carona. Segundo a Brigada Militar (BM), o namorado dela, que dirigia o veículo, de 21 anos, disse que o acidente aconteceu enquanto os dois discutiam. Ele contou que se perdeu em uma curva e bateu contra o poste. A BM confirmou que ele não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). (leia a reportagem completa)