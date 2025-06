Com competições acirradas e diversão da torcida, os Jogos Coloniais da 20ª Fenavinho, em Bento Gonçalves, definiu seus vencedores. As equipes participaram de oito provas no Parque de Eventos. Dentre elas, corrida de revezamento de salame com obstáculos, arremesso de queijo e debulhar milho. A Fenavinho e a Expobento seguem até 22 de junho.