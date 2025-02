O tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, conquistou seu primeiro título no circuito profissional ao se sagrar campeão do ATP 250 de Buenos Aires neste domingo (16), com vitória na final sobre o argentino Francisco Cerúndolo. No programa Timeline desta segunda-feira (17), o narrador esportivo Eusebio Resende comentou a trajetória do esportista.