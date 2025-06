Jardim Botânico segue aberto em Porto Alegre

O Jardim Botânico, patrimônio cultural do Rio Grande do Sul e ponto turístico importante de Porto Alegre, está recebendo cada vez menos visitantes. Em 2017, o parque chegou a receber 64 mil pessoas. Em 2024, foram apenas 22 mil — uma queda de 65% segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Mesmo com a jardinagem em dia e espaços bem conservados, a visitação segue em baixa. A principal explicação, segundo quem trabalha no local, é a falta de divulgação: menos investimento, menos informação sobre o funcionamento do parque, menos gente circulando.