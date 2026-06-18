Jaques Wagner é alvo de nova fase da Operação Compliance Zero | Gaúcha Atualidade

A Polícia Federal (PF) cumpre 18 mandados de busca e apreensão no âmbito da nona fase da Operação Compliance Zero nesta quinta-feira (18). Nesta etapa, é apurada a participação de agentes públicos em esquema de irregularidades envolvendo o Banco Master. Conforme apuração do g1, entre os alvos estão o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula na Casa, e o banqueiro Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro. A investigação apura fraudes envolvendo o Master e o PT da Bahia, os vínculos de Vorcaro e a suposta participação do parlamentar no esquema.