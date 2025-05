JANJA comenta POLÊMICA do TikTok e quebra de protocolo em jantar com XI JINPING | Conversas Cruzadas

O debate sobre a regulação das redes sociais ganhou força nos últimos dias. Primeiro, com a polêmica sobre a fala da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, quebrando o protocolo em um encontro entre Lula e o presidente chinês Xi Jinping. Na ocasião, Janja pediu a palavra para falar sobre como a plataforma chinesa TikTok representaria um desafio em meio ao avanço da extrema direita no Brasil. Na segunda-feira, ela voltou a defender a regulação das redes e disse que não há protocolo que a faça calar caso tenha oportunidade de falar sobre este assunto com qualquer pessoa que seja. No mês passado, o governo federal já havia sinalizado a intenção de uma aproximação com o Congresso Nacional para que este tema volte à pauta. O Conversas Cruzadas desta quarta-feira (21), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o professor de Direito e Ética da UFCSPA e doutor em Filosofia do Direito, Pedro Moreira, e o professor e coordenador jurídico nacional na Rede La Salle, e doutor em Direito, Miguel Costa, para debater se regulação das redes sociais é censura ou um controle necessário.