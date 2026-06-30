Jair Soares conta qual foi a marca do seu governo no RS

Durante o primeiro episódio da série "Memórias do Piratini", o ex-governador Jair Soares afirmou que as marcas de seu governo foram saúde e segurança pública. "Memórias do Piratini", uma série de entrevistas que integra o "Conversas Cruzadas", recebe ex-governadores do Rio Grande do Sul e o atual ocupante do cargo, Eduardo Leite, para revisitar momentos marcantes de suas gestões. Os episódios serão veiculados ao longo das próximas semanas nos canais de GZH e Gaúcha no YouTube, ao meio-dia.