O Conselho de Ministros da Itália aprovou na sexta-feira (28) o “Pacote Cidadania”. O conjunto de medidas restringiu as condições de naturalização por direito de sangue, limitando a obtenção da cidadania italiana a duas gerações. No Chamada Geral deste sábado (29), o repórter Alessandro Valim explicou as mudanças. ▶️ Assista ao trecho.