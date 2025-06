No quinto dia de guerra entre Israel e Irã, Rodrigo Lopes traz as principais atualizações: Israel matou o general iraniano Ali Shadmani, uma das figuras centrais do aparato militar de Teerã, e o Irã promete intensificar os ataques. Além disso, o colunista de Zero Hora especializado em conflitos internacionais fala sobre a relação de Donald Trump com a guerra.