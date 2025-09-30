ISRAEL x HAMAS: detalhes inusitados da GUERRA na FAIXA de GAZA | Conversas Cruzadas

Quarta-feira, 1 de out de 2025
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou em Washington, nesta segunda-feira (29), uma proposta de paz para a Faixa de Gaza ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O plano prevê um ultimato ao Hamas e reacende o debate sobre as possibilidades de cessar-fogo, os obstáculos para a implementação do acordo e os impactos diplomáticos para a região e para a comunidade internacional.
O Conversas Cruzadas desta terça-feira (30), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o professor de Relações Internacionais da UniRitter, João Gabriel Burmann, e o presidente do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia (ISAPE), Fabrício Avila, para debater o plano de Donald Trump para Gaza e os obstáculos para a construção da paz na região.