ISRAEL x HAMAS: detalhes inusitados da GUERRA na FAIXA de GAZA | Conversas Cruzadas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou em Washington, nesta segunda-feira (29), uma proposta de paz para a Faixa de Gaza ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O plano prevê um ultimato ao Hamas e reacende o debate sobre as possibilidades de cessar-fogo, os obstáculos para a implementação do acordo e os impactos diplomáticos para a região e para a comunidade internacional.