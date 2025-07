Isenção do IR para quem ganha até 5 mil: entenda projeto que avançou na Câmara | Conversas Cruzadas

O assunto de hoje mexe direto no bolso do brasileiro: a proposta que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. A medida foi aprovada por uma comissão da Câmara dos Deputados e agora segue para votação no plenário. Além disso, quem ganha até R$ 7.350 também pode ter desconto no imposto. Mas, para compensar, quem ganha mais de R$ 50 mil por mês passará a pagar uma alíquota extra progressiva, que pode chegar a 10% para rendas a partir de R$ 100 mil por mês. Essa mudança ajuda a reduzir desigualdades? É justa com todas as faixas de renda?