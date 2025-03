Duas mulheres morreram em um acidente envolvendo um Clio na BR-116, nas proximidades da ponte do Rio do Sinos, em São Leopoldo, na madrugada desta quarta-feira (19). O carro com placas de São Leopoldo saiu da pista e colidiu contra uma casa por volta das 3h. A família que mora na residência acordou com o susto, mas não se feriu. Segundo informações preliminares, as vítimas seriam duas irmãs, com idades de 22 e 26 anos.