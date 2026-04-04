Irã abate caças dos Estados Unidos e buscas por tripulante desaparecido seguem

Os EUA continuam nesta sexta-feira (3) com uma operação de busca por tripulantes de caças americanos derrubado por fogo inimigo no sudoeste do Irã. Segundo o jornal The Washington Post, foram abatidas duas naves: um caça F-15E e uma aeronave de ataque A10. Um dos dois tripulantes a bordo do F-15 foi resgatado, mas não há detalhes sobre seu estado de saúde. Já o piloto do A-10 conseguiu alcançar o espaço aéreo do Kuwait com o avião danificado e ejetar, sendo resgatado em seguida. A derrubada do segundo avião não foi confirmada pelo Pentágono.