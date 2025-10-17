Investimento de risco: a polêmica dos casos Ambipar e Braskem

No mundo dos investimentos, a polêmica da última semana envolveu os chamados COEs, que são os Certificados de Operações Estruturadas. Os papéis, distribuídos principalmente por XP Investimentos e BTG Pactual , estão com p erdas que chegam a superar 90% no valor investido no caso da Ambipar e 70% no da Braskem . Ou seja, não é só na rentabilidade, afeta o montante aplicado.

Estes COEs são baseados em títulos de dívida emitidos pelas empresas. Quando a situação financeira do emissor fica ruim, o papel desvaloriza. E o que ocorreu com essas empresas? A Ambipar está para pedir recuperação judicial para evitar falência e a Braskem, mais uma vez, gera desconfiança sobre sua situação financeira após tomar um empréstimo de R$ 1 bilhão. Não precisou nem ter calote para os valores despencarem.