O Inter goleou o Bragantino neste domingo (24), no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão. Diante de mais de 40 mil torcedores, o time de Roger Machado não teve grandes dificuldades e venceu por 4 a 1. Agora, o Colorado ampliou para 16 jogos a invencibilidade e alimenta a esperança dos torcedores de que é capaz de vencer o Campeonato Brasileiro. No Gaúcha Hoje desta segunda-feira (25) o apresentador Antonio Carlos Macedo comentou a situação do time.