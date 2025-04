O "Sem Filtro" debateu a estreia do Inter na Libertadores da América 2025. Segundo o Vini Moura, a equipe do técnico Roger Machado se torna um "time desgraçado" para os adversários. Pela segunda vez na semana, o Inter se propôs a defender mais do que atacar e saiu sem ser derrotado, contra bons adversários. O que acha, torcedor colorado?