Em entrevista ao Timeline, o pai de santo Danilo, famoso em Porto Alegre por seus trabalhos religiosos, falou que o clube colorado quitou a dívida que tinha por conquistas de 2006 e 2010. “A direção do Inter mandou um cara aqui em casa. Ele veio, conversamos e acertamos o pagamento. Foi um pedido do Roger e do Paulo Paixão”, disse o umbandista.