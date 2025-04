No “Sem Filtro” desta segunda-feira (31), o convidado Alex Raphael, ídolo colorado, opinou que a equipe de Roger Machado está muito perto do nível do Flamengo. O comentarista do SporTV ainda apontou Atlético-MG, Botafogo e Palmeiras como times que se aproximam do rubro-negro carioca em termos de qualidade.