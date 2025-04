Nesta terça-feira (1º), o Sem Filtro projetou a estreia do Inter na Libertadores. O primeiro jogo será contra o Bahia, em Salvador, na Fonte Nova. Para o Vini Moura, um empate fora de casa, assim como aconteceu com o Flamengo no Brasileirão, é um bom negócio. Para o comentarista colorado é necessário ter "pezinhos no chão" neste início de competições importantes. Acompanhe!