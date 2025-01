Não teve jeito de o Cristiano Munari e o Vagner Martins concordarem neste tema! Dá uma olhada! Com apresentação de Kelly Costa, os comentaristas Cesar Cidade Dias, Cristiano Munari e Vaguinha têm um tempo determinado para debaterem cada assunto. Serão sempre 11 temas, com tudo sobre a Dupla Gre-Nal e o que é assunto no futebol brasileiro e mundial! Então já sabe, né? #SegueoFio!