O Inter recebe o Botafogo no Beira-Rio, nesta quarta (4), pela 37ª rodada do Brasileirão. O time de Roger Machado se despede do Beira-Rio no Campeonato Brasileiro de 2024 e busca impedir o título antecipado do Botafogo. O Glorioso chega embalado, com a conquista da Libertadores no último domingo (1º). O repórter Geison Lisboa trouxe as informações sobre a partida no "Esportes ao Meio-Dia".