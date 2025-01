O mercado da bola está a todo vapor e o Inter ainda não anunciou nenhum nome. No entanto, o Colorado está muito próximo de anunciar o colombiano Johan Carbonero, do Racing, e o volante Ronaldo, ex-Juventude, além de sondagens por Ramon e Vitinho. Já nas saídas, Thiago Maia talvez esteja presente na temporada, à medida que o negócio com o Santos pode não acontecer.