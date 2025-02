Com dois gols de Vitinho, o Inter chega com vantagem para o jogo de volta contra o Caxias pela semifinal do Gauchão. O time de Roger Machado pode até perder por um gol no Beira-Rio e ainda irá avançar para a final do estadual. Confira o debate do "Sala de Redação" sobre a vitória colorada e as disputas no time.