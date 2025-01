A noite de estreia do Inter na temporada de 2025 não acabou como o torcedor desejava. Em amistoso contra a seleção do México, nesta quinta-feira (16), o Colorado acabou derrotado por 2 a 0 no teste anterior à estreia no Gauchão, contra o Guarany de Bagé na próxima quarta-feira, fora de casa. Lira e Ruvalcaba, ambos no primeiro tempo da partida, marcaram os gols dos visitantes no estádio Beira-Rio.