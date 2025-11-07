INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL é AMEAÇA aos ESCRITORES? Está MATANDO a CRIATIVIDADE?

Porto Alegre é a capital brasileira onde a população mais tem acesso a livros e feiras literárias, segundo a pesquisa Cultura nas Capitais. É também onde ocorre a a maior feira literária a céu aberto da América Latina. Neste ano, a 71ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, é realizada entre os dias 31 de outubro e16 de novembro. O Conversas Cruzadas desta sexta-feira (07), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe a diretora da Biblioteca Pública do Estado do RS (BPE/RS) e coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do RS (SEDAC/RS), Ana Maria de Souza, e o escritor gaúcho Samir Machado de Machado, O programa debate a Feira do Livro e discute como fortalecer o hábito da leitura.