Inteligência artificial como suporte na aprendizagem de Matemática

Se o computador resolve contas em poucos segundos, como estão as aulas de Matemática? Muitos alunos chegam no Ensino Fundamental com hábitos e cultura de uso da IA generativa, mesmo em meio à crise de aprendizagem em Matemática. Atualmente, somente 27% dos estudantes de 15 anos atingem o nível mínimo de proficiência no Pisa. Na EMEF Jean Piaget, em Porto Alegre, professores dão bons exemplos de como utilizar as ferramentas de IA generativa de forma eficiente nas aulas, potencializando o ensino.