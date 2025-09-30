INSS: presidente da Conafer é preso por falso testemunho na CPI

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS determinou a prisão do presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), Carlos Roberto Ferreira Lopes, no início da madrugada desta terça-feira (30). A detenção ocorreu após depoimento de quase nove horas na segunda-feira (29) em Brasília. Ele pagou fiança e foi liberado horas depois. O presidente da CPI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou que Lopes omitiu informações, entrou em contradição diversas vezes e mentiu deliberadamente, o que configuraria falso testemunho. O relator Alfredo Gaspar (União-AL) classificou o dirigente como um dos operadores do esquema de desvio de recursos de aposentados e pensionistas.