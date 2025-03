Os preços ainda subiram, mas com menos intensidade. Ou seja, a inflação dos alimentos desacelerou em fevereiro para 0,70%, frente a 0,96% de janeiro, pela pesquisa do IPCA (inflação oficial) pelo IBGE. A entrada de safra, a queda do dólar e o limite aos preços colocado pelo freio no consumo já traziam essa expectativa e a previsão é de que o indicador venha a cair nos próximos meses.