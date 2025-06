Quatro moradores do bairro Sarandi se queixam do abandono pelas autoridades e do excesso de burocracia para adquirir um novo imóvel pelo Compra Assistida. Na tarde de quarta-feira (25), a estrutura apresentou uma infiltração e começou a verter um pequeno volume de água. O prefeito Sebastião Melo garantiu que não há necessidade de evacuação do bairro.