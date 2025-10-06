"Infantilidade": vereadores de direita querem cassar título de reitora da UFRGS | Gaúcha Atualidade

Um grupo de vereadores de direita quer retirar o título de cidadã de Porto Alegre concedido à reitora da UFRGS, Márcia Barbosa. A homenagem à professora, que é natural do Rio de Janeiro, foi aprovada em junho pela Câmara. O projeto da revogação, assinado por oito vereadores, é uma retaliação à rejeição da concessão da mesma honraria ao advogado e comunicador de direita Tiago Pavinatto. A homenagem a Pavinatto foi proposta pela vereadora Comandante Nádia (PL), mas não teve nenhum voto dos vereadores de esquerda e, por isso, não atingiu o número mínimo de 24 votos para a aprovação.