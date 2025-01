O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou como desastre de grandes proporções os incêndios que atingem a região de Los Angeles, na Califórnia, ao longo desta semana. Cinco mortes foram confirmadas por autoridades. As chamas queimaram mais de mil estruturas e cerca de 6.390 hectares. A Academia de Ciência e Artes Cinematográficas de Hollywood anunciou nesta quarta-feira (8), o adiamento em dois dias do anúncio das indicações do Oscar 2025, do dia 17 para 19.