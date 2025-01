INCÊNDIO na POUSADA GAROA: vale a pena uma CPI para investigar o caso? | Conversas Cruzadas

O incêndio da Pousada Garoa, no qual morreram 11 pessoas, é objeto da primeira Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) protocolada na Câmara de Vereadores de Porto Alegre na nova legislatura. Autor da proposta, o vereador Pedro Ruas (PSOL) reuniu 12 assinaturas favoráveis à CPI, o número mínimo exigido pelo regimento interno da Casa. Em dezembro, a Polícia Civil indiciou três pessoas por incêndio culposo: o dono do albergue, André Kologeski da Silva, o então presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), Cristiano Atelier Roratto, e a fiscal de serviço da Fasc, Patrícia Mônaco Schüler. Todavia, Ruas quer ampliar a busca por responsabilidades e procurar soluções para abrigar moradores de rua, principal clientela do estabelecimento. O Conversas Cruzadas desta terça-feira (14), sob o comando do apresentador Rodrigo Lopes, recebeu ao vivo o vereador (MDB), Idenir Cecchim, o vereador (Republicanos), Gilvani O Gringo, e a vereadora (PT), ⁠Natasha Ferreira, para debater a CPI da Pousada Garoa.