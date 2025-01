Incêndio florestal no subúrbio de Los Angeles causa pânico

Um incêndio florestal avança rapidamente no subúrbio de Los Angeles, Estados Unidos, desde esta terça-feira. A situação está causando evacuações e pânico, quando uma tempestade de vento “potencialmente mortal” também ameaça a região. Mais de 310 hectares arderam em Pacific Palisades, nas montanhas de Santa Mônica, que abriga casas de luxo na costa oeste dos Estados Unidos. As chamas levaram ao fechamento de uma rodovia e o tráfego bloqueou algumas ruas, onde pessoas abandonaram seus carros. Outra região da cidade, Pasadena também é afetada. O incêndio começou no momento em que os ventos característicos desta época do ano avançam com força na costa oeste dos EUA. Especialistas alertaram para o que pode ser a pior tempestade de vento em uma década. Rajadas de até 160 km/h são esperadas, segundo o Serviço Meteorológico Nacional.