Um incêndio de grandes proporções destruiu uma empresa de estofados, em Bento Gonçalves, na madrugada deste domingo (17). As chamas foram percebidas perto da meia-noite, nos fundos do empreendimento, localizado na Rua Arlindo Franklin Barbosa, bairro São Roque. Não havia ninguém no local, segundo os bombeiros.