Um incêndio de grandes proporções atinge a empresa QT Equipamentos, no Distrito Industrial de Cachoeirinha. A fumaça é vista de várias cidades da região. O fogo teria começado no depósito da empresa, que trabalha com metais. Bombeiros de diversas cidades atuam no combate às chamas. Não há feridos, e funcionários acompanham a situação do lado de fora.