IMPEACHMENT de MORAES: MINISTRO do STF comete EXCESSOS em decisões? | Conversas Cruzadas

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decretou nesta segunda-feira (4) a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada em razão do descumprimento de medidas cautelares que proibiam o réu de utilizar redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros.

O Conversas Cruzadas desta terça-feira (5), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o advogado criminalista e professor de Direito Penal, Alexandre Wunderlich, e o advogado criminalista e professor de Direito Penal, Andrei Zenkner Schmidt, para debater se a prisão domiciliar de Bolsonaro é uma medida correta ou um exagero.