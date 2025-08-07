IMPEACHMENT de MORAES: com 41 assinaturas, OPOSIÇÃO vai tirar MINISTRO do STF? | Conversas Cruzadas

A madrugada desta quarta-feira (6) foi movimentada no Congresso Nacional. Parlamentares da oposição ao governo Lula pernoitaram na Câmara dos Deputados e no Senado desde a noite de terça-feira (5), em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão é uma tentativa de chamar a atenção de Hugo Motta, presidente da Câmara. O objetivo dos parlamentares é dialogar para que ele coloque em pauta no plenário dois temas: o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e a anistia geral, ampla e irrestrita.