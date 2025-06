IMIGRANTES EXPULSOS? Entenda os PROTESTOS EM LOS ANGELES contra ações de Trump | Conversas Cruzadas

Los Angeles, no Estado da Califórnia, se transformou em um cenário de guerra. Tiros de balas de borracha, gás lacrimogêneo, carros incendiados, pedras e prisões. Manifestantes contrários à política de imigração do governo de Donald Trump e policiais protagonizam confrontos. Trump ordenou o envio de agentes da Guarda Nacional — cerca de 2 mil soldados — para atuar nas ruas da cidade. O governador do Estado, Gavin Newsom, democrata e opositor do presidente, criticou a medida afirmando que só aumentaria a tensão. De acordo com as autoridades, mais de 150 pessoas foram presas em Los Angeles desde a sexta-feira. O Conversas Cruzadas desta terça-feira (10), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo a professora de Direito Internacional da UFRGS, Tatiana Squeff, e a professora de Relações Internacionais da UFRGS, Tatiana Vargas Maia, para debater os protestos em Los Angeles e o que gera tensão entre Trump e a Califórnia. Assista ao programa completo: https://www.youtube.com/live/CkOoTBETQes?feature=shared #conversascruzadas #debate #trump #califórnia #estadosunidos