Imagens mostram acidente que matou criança em Passo Fundo, no norte do Estado.

Endriel de Camargo Borges, de cinco anos, morreu após um acidente na tarde de domingo (12) em Passo Fundo, no norte do Estado. A colisão frontal aconteceu por volta das 19h, no cruzamento das ruas Gervásio Annes com Guilherme Kurtz, no bairro Vila Luíza.