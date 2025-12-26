Sábado, 27 de dez de 2025
Vídeos
Idoso de 87 anos morre após ser atacado com voadora; veja vídeo
Crime ocorreu na madrugada de 25 de dezembro, em Pelotas.
26/12/2025 - 14h16min
Mais vídeos
Últimas de Geral
01:37
Vídeo
Escola centenária pega fogo em Santa Maria
03:11
Vídeo
Litoral gaúcho terá mais sol ou chuva neste fim de semana? Confira a previsão do tempo
06:36
Vídeo
Emergência em Santa Maria: escola centenária pega fogo, e bombeiros atuam no rescaldo
00:37
Vídeo
Incêndio atinge prédio do Colégio Marista Santa Maria na noite desta sexta-feira (26)
26:15
Vídeo
CNH sem autoescola: CUSTO deve CAIR mais de 70% e novas regras começam em JANEIRO