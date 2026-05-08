Identidade e tradição gaúcha, com o professor da UFRGS Ruben Oliven | Paralelas

Terça-feira, 19 de mai de 2026
Neste episódio do Paralelas, Juliana Bublitz recebe o antropólogo Ruben Oliven, professor emérito da UFRGS e referência nos estudos sobre cultura, identidade brasileira e gauchismo. Ao longo da conversa, ele compartilha reflexões construídas em mais de 50 anos de docência e pesquisa — agora atravessadas também pela experiência de levar o Brasil para a sala de aula em Harvard.
O professor explica como cultura é movimento, contradição e disputa de sentidos, em um episódio que passa por identidade nacional, orgulho regional, tradição inventada, globalização, música e a importância da universidade pública. Acompanhe o Paralelas com Ju Bublitz toda sexta-feira, ao meio-dia, no YouTube de GZH.