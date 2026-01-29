IBOVESPA EM ALTA: saiba se é um BOM MOMENTO para COMEÇAR A INVESTIR | Conversas Cruzadas

O Ibovespa vem acumulando recordes históricos neste início de ano, impulsionado pela entrada de capital estrangeiro, pela valorização das ações brasileiras e pela expectativa de mudanças no cenário econômico. A combinação de dólar em queda, juros em possível trajetória de redução e maior interesse por mercados emergentes tem alimentado o otimismo de investidores e analistas sobre o desempenho da bolsa em 2026. O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (29), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o especialista de investimentos e Head de Alocação da Liberta Investimentos, André Stanton, e o professor de Economia da UFRGS Róber Iturriet Avila, para debater as perspectivas do Ibovespa em 2026, os recordes recentes e o otimismo do mercado financeiro.