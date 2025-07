IA pode causar DEMÊNCIA? Estamos MAIS BURROS com INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL? | Conversas Cruzadas

Uma pesquisa publicada na revista científica Nature Medicine mostra que fatores sociopolíticos, ambientais e sociais de um país influenciam de forma significativa o envelhecimento cerebral, podendo resultar em maior declínio cognitivo e quadros de demência. As descobertas devem contribuir para a formulação de políticas públicas que melhorem as condições de vida na terceira idade. O envelhecimento geralmente é associado a condições individuais, como genética e estilo de vida. Segundo o estudo, envolve ainda uma combinação entre o ambiente e as exposições físicas, sociais e sociopolíticas às quais a população está sujeita no dia a dia. A pesquisa avaliou mais de 160 mil pessoas em 40 países e foi desenvolvida por 41 cientistas da América Latina, Europa, África e Ásia, com a participação de professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).