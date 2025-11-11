Hugo Motta escolhe Derrite como relator do PL Antifacção e Dias Toffoli anula provas da Odebrecht | Andei Pensando | 11/11/2025

No episódio de hoje, Gabriel Wainer analisa a polêmica decisão do ministro Dias Toffoli, do STF, que anulou todas as provas obtidas nos sistemas da Odebrecht utilizadas para condenar a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia. A medida impede o compartilhamento de dados com autoridades peruanas e levanta críticas sobre o papel do Brasil como “porto seguro da leniência” na América Latina. Em Brasília, o projeto de lei antifacção virou palco de disputa política. O presidente da Câmara, Hugo Motta, indicou o deputado Guilherme Derrite como relator, que reescreveu o texto original, enfraquecendo o papel da Polícia Federal e equiparando ações de facções ao terrorismo. A proposta gerou reação da PF e da PGR, e expôs o uso eleitoral da segurança pública. O episódio ainda traz um momento curioso envolvendo o presidente argentino Javier Milei, que caiu numa fake news e acreditou ter sido convidado pela banda AC/DC para cantar no palco.