O Guaíba alcançou os 3m no Cais Mauá, no centro de Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (25), atingindo a cota de inundação. Na medição das 7h, o nível chegou a recuar para 2m99cm, mas às 7h45min voltou a 3m. Ao mesmo tempo, a água de volta de bueiros alaga bairros de Porto Alegre e o pesquisadores da UFGRS fazem estimativas de quando o nível do Guaíba volta a baixar.