O Projeto Pacientes Parceiros, está no segundo ano e já impactou mais de 3,6 mil pessoas diagnosticadas com câncer. Nos encontros pacientes que venceram a doença compartilham suas experiências em grupo . Os encontros ocorrem durante as sessões de quimioterapia. O Hospital Tachini estima que mais de 3,6 mil pessoas já tenham sido impactadas.