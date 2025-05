Ação do Hospital Banco de Olhos São Pietro (HBO) foi realizada em parceria com a Secretária Estadual de Saúde e a Óptica Moinhos de Vento. O objetivo é reduzir o tempo de espera do Sistema Único de Saúde (SUS), que pode chegar a até 40 meses em consultas pediátricas com essa finalidade. Iniciativa teve início no dia 17 de maio e teve sequêcia neste sábado (24).